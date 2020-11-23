В Москве мать заперла ребёнка в квартире на пять дней

https://static.news.ru/photo/8d6b607c-2d88-11eb-b533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

На западе столицы десятилетний мальчик просидел в закрытой квартире пять дней. Он ждал, что мама вернётся, но когда дома закончились продукты, попросил соседей о помощи. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

31-летняя женщина в квартире так и не появилась и сейчас её разыскивают полицейские. Четвероклассник сейчас находится в филиале Детской городской больницы №9, где его обследуют врачи, отметил собеседник «360».

Инцидент произошёл на Новоорловской улице. Первый раз ребёнок решил попросить о помощи 21 ноября и начал стучать в дверь. К счастью на лестничной клетке курил сосед, который услышал стуки из «однушки» на втором этаже. Вместе с другой жительницей подъезда он отправился к двери квартиры, где живёт мальчик с мамой, которая известна своим безответственным поведением. Соседи рассказали, что она не водит домой мужчин, но может уйти в запой на несколько дней и обычно уходит в такие моменты из дома.

Со школьником раньше в такие моменты сидел дедушка, но он недавно умер, как и отец ребёнка. Школьник при этом умолял жильцов не звонить в полицию, так как очень привязан к своей маме и не хочет оставлять её одну. Соседи сходили в магазин и купили готовую курицу, хлеб, сок и передали затворнику через окно.

На следующий день, когда мама снова не пришла, они не поддались на уговоры мальчика и вызвали полицию.

Как писал NEWS.ru, суд в Саратовской области арестовалдо 20 января 2021 года местного жителя, который подозревается в убийстве шестилетнего пасынка своего друга. Подозреваемый признал свою вину.