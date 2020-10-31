В Москве зафиксировали 5261 новый случай заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/9abeddae-1c1b-11eb-aa60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы в течение прошедших суток у 5621 человека диагностировали заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что за весь период пандемии в городе коронавирусом заразились 429 409 человек.

За прошедшие сутки из московских больниц по выздоровлении был выписан 3341 пациент с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности вылечиться удалось 314 791 москвичу.

Кроме того, за последние 24 часа в городе от коронавируса умерли 52 человека. Жертвами инфекции всего стали 6820 горожан.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых заражённых коронавирусной инфекцией граждан. COVID-19 диагностировали у 18 665 россиян. Такого показателя не было зафиксировано ни разу за весь период пандемии. В общей сложности в РФ COVID-19 заразились 1 636 781 человек.