В Москве ещё 34 пациента с кронавирусом скончались

В столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались ещё 34 пациента с коронавирусной инфекцией.
Общее число погибших в Москве достигло 729. За всё время столичные врачи зафиксировали 62 658 заболевших COVID-19.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека
Как писал NEWS.ru, директор ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для победы над коронавирусом необходимо повысить выявляемость заболевших и расширить охват тестирования.
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