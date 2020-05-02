В Москве ещё 34 пациента с кронавирусом скончались

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В июле Чехия может открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией, — цитирует его ТАСС. Он отметил, что в переговорах...