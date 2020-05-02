Эпидемиолог назвал способы сдержать пандемию коронавируса

Директор ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для победы над коронавирусом необходимо повысить выявляемость заболевших и расширить охват тестирования.
Благодаря тому что количество определения тестов увеличено не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла, — рассказал Гинцбург телеканалу «РЕН ТВ».
Он пояснил, что при раннем выявлении инфицированных удаётся быстрее изолировать носителя вируса и ограничить круг его контактов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека
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