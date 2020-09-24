В Москве ещё 1227 пациентов вылечились от коронавируса

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В Москве число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 243 тысяч человек. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за сутки из больниц выписаны ещё 1227 пациентов.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1227 пациентов, — цитирует её РИА Новости.

Ранее вице-мэр сообщила, что ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. По её словам, в городе, как и во многих странах Европы, отмечается негативная тенденция по коронавирусу. А 24 сентября Москва перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19.

Тем не менее, добавила она, ситуация в Москве находится под контролем благодаря накопленному опыту борьбы с коронавирусом. Создан необходимый коечный фонд, его могут развернуть в любой момент. Все клиники имеют необходимое оборудование и лекарства. Также в столице создана система ПЦР-исследования, которая позволяет выполнять около 70 тысяч исследований в сутки.

Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным, писал NEWS.ru.