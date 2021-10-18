В Москве допрошен замруководителя Фонда капремонта Рябоненко

Заместитель руководителя Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Павел Рябоненко допрошен по делу о мошенничестве. Это связано с проведением «фейковых работ» в жилых домах, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первым на нарушения обратил внимание старший по одной из многоэтажек на северо-востоке Москвы. Он отставной полицейский, сейчас находится на пенсии. На чердаке его дома должны были установить тепло- и звукоизоляцию. Работы закончились, едва начавшись. Тогда экс-полицейский попросил своих действующих коллег проверить, как обстоят дела. Оказалось, что компания «ФСК Новый проект» оформила ремонт на бумагах, присвоила себе 3 млн рублей, но по факту утеплитель и материалы для шумоизоляции местами не уложила. Где-то они были заменены на более дешёвые, хотя в документах указаны дорогие и качественные.



Следователи регионального управления СК вышли на чиновников Фонда капремонта Москвы, из которого компания «Новый проект» сначала получала права на проведение ремонтных работ, а затем и подписанные акты их завершения. Пока в качестве свидетеля допрошен только Павел Рябоненко, но вопросы уже скопились и к другим сотрудникам ФКР.

Ранее сообщалось, что возможность изменения цены контрактов на проведение капремонта в многоквартирных домах не повлечёт роста размеров взносов граждан на эти цели. Об этом заявила замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова. Данная мера введена, чтобы не допустить срыва контрактов из-за изменения цен на стройматериалы.