В Москве доля людей старше 65 лет с коронавирусом приблизилась к 50%

https://static.news.ru/photo/589876ae-0a48-11eb-991e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля пациентов старше 65 лет среди заражённых коронавирусной инфекцией в Москве в сентябре и октябре приблизилась к 50%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это тревожит больше всего. Пожилые люди являются основной группой риска. Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре и октябре их доля вплотную приблизилась к 50%, — сообщил градоначальник на своём сайте.

По его словам, также неоправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, умерших от коронавируса, имели серьёзные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Вместе с тем Собянин добавил, что двухнедельные школьные каникулы, переход на удалёнку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта — на 400 тысяч в день. Но почти не уменьшилось количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее мэр заявил, что столичные власти не пытаются искажать или замалчивать ситуацию с распространением коронавируса. Он заверил, что принимаются все соответствующие эпидобстановке решения. При этом мэр добавил, что для улучшения ситуации необходимы понимание и встречный отклик жителей мегаполиса.

9 октября российские врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. В столице суточный прирост заболевших составил 3701.

В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели, а свыше 5,5 тысячи скончались, писал NEWS.ru.