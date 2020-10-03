В Москве COVID-19 победили ещё 944 человека

https://static.news.ru/photo/45c83706-0612-11eb-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа ещё 944 пациентам с диагностированным ранее коронавирусом удалось успешно завершить лечение.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, с каждым днём число выздоровевших в городе увеличивается.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 944 пациента, — рассказала она.

По словам вице-мэра, таким образом в Москве число пациентов, победивших COVID-19, на сегодняшний день составляет 253 031, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти пока не планируют массово переводить столичные больницы на работу с пациентами с коронавирусом.