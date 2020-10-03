В Москве COVID-19 победили ещё 944 человека

В российской столице за последние 24 часа ещё 944 пациентам с диагностированным ранее коронавирусом удалось успешно завершить лечение.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, с каждым днём число выздоровевших в городе увеличивается.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 944 пациента, — рассказала она.
По словам вице-мэра, таким образом в Москве число пациентов, победивших COVID-19, на сегодняшний день составляет 253 031,
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти пока не планируют массово переводить столичные больницы на работу с пациентами с коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен