В московских домах начали отключать отопление

https://static.news.ru/photo/afcb6624-8ec5-11ea-a67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Отопление в домах столицы отключат в течение трёх дней, сообщил заммера Пётр Бирюков. По его словам, работы будут проводиться поэтапно.

В настоящее время сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют и при необходимости ремонтируют тепло- и водомагистрали, ТЭЦ и электросети.

Бирюков отметил, что работы не помешают жителям Москвы, которые находятся дома.

Он добавил, что после отключения батарей городские службы займутся подготовкой к следующему отопительному сезону, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что продление режима самоизоляции, действующего в столице из-за распространения коронавируса, привело к смещению сроков отключения горячего водоснабжения на более поздний период.