Общество

В московских домах начали отключать отопление

14:34, 05 мая 2020
Фото: АГН «Москва»

Отопление в домах столицы отключат в течение трёх дней, сообщил заммера Пётр Бирюков. По его словам, работы будут проводиться поэтапно.

В настоящее время сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют и при необходимости ремонтируют тепло- и водомагистрали, ТЭЦ и электросети.

Бирюков отметил, что работы не помешают жителям Москвы, которые находятся дома.

Он добавил, что после отключения батарей городские службы займутся подготовкой к следующему отопительному сезону, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что продление режима самоизоляции, действующего в столице из-за распространения коронавируса, привело к смещению сроков отключения горячего водоснабжения на более поздний период.

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