В московских домах начали отключать отопление

Отопление в домах столицы отключат в течение трёх дней, сообщил заммера Пётр Бирюков. По его словам, работы будут проводиться поэтапно.
В настоящее время сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют и при необходимости ремонтируют тепло- и водомагистрали, ТЭЦ и электросети.
Бирюков отметил, что работы не помешают жителям Москвы, которые находятся дома.
Он добавил, что после отключения батарей городские службы займутся подготовкой к следующему отопительному сезону,
Ранее NEWS.ru писал, что продление режима самоизоляции, действующего в столице из-за распространения коронавируса, привело к смещению сроков отключения горячего водоснабжения на более поздний период.
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