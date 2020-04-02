В Минздраве заявили, что искажение статистики по COVID-19 невозможно

https://static.news.ru/photo/66a708ee-74f4-11ea-a52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в России исключена вероятность искажения статистики заболеваемости коронавирусом.

Согласно сообщению ведомства, данные по пациентам с COVID-19, госпитализированным людям с признаками пневмонии и лицам, контактировавшим с ними, обязательно вносятся в информационную систему учёта. Это делается для предотвращения распространения инфекции.

Таким образом, возможность искажения статистики заболеваемости практически исключена, — передаёт РИА Новости сообщение министерства.

2 апреля Минздрав запустил систему учёта новых заболевших коронавирусом и людей, имеющих признаки инфекции. Сервисом будут пользоваться федеральные ведомства и региональные власти.

Ранее NEWS.ru писал о том, что готовность регионов России к распространению коронавируса оценивается как удовлетворительная. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Владимир Уйба.