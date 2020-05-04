В Минздраве рассказали об основных путях распространения COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/45dd38d0-8deb-11ea-aa2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время основным путём передачи коронавируса стало местное распространение, люди заражаются при контактах внутри страны. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России академик Николай Брико.

Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идёт местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции, — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что карантинные меры, принятые в России, позволили сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции. Благодаря этому медикам удалось выиграть время.

Большинство заразившихся прибыли в Россию из европейских стран. По словам эпидемиолога, сейчас идентифицировать всех инфицированных невозможно. Нужно было предупредить заражение раньше и выявить больных среди приезжающих в страну.

Брико подчеркнул, что наиболее активно вирус передаётся при тесных контактах родственников, а также в местах скопления людей.

В России, по последним данным, выявлено 145 268 случаев коронавирусной инфекции, 1356 человек скончались от COVID-19. 74 401 случай инфицирования и 764 летальных исхода отмечены в Москве, писал NEWS.ru.