В Минздраве подготовили проект по временным нормам на посещение врача

Сотрудники российского Министерства здравоохранения подготовили проект приказа, согласно которому устанавливаются временные нормы на посещение одного врача. Документ был утверждён по согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ.
Отмечается, что исходя из принятых норм, один пациент должен находиться на приёме у инфекциониста 20 минут, у онколога — 23 минуты, у хирурга — 26 минут.
Также в Минздраве решили, что на один приём у гематолога необходимо выделять по 20 минут, у онколога — 23 минуты, у пульмонолога и хирурга — по 26 минут. За это время врач должен не только провести с пациентом необходимые процедуры, но и успеть заполнить медицинскую документацию.
Проект приказа Минздрава опубликовали на официальном портале правовой информации.
Как ранее писал NEWS.ru, утверждены рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве России.
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