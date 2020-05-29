В Минздраве подготовили проект по временным нормам на посещение врача

https://static.news.ru/photo/299c1054-a1b6-11ea-b36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российского Министерства здравоохранения подготовили проект приказа, согласно которому устанавливаются временные нормы на посещение одного врача. Документ был утверждён по согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ.

Отмечается, что исходя из принятых норм, один пациент должен находиться на приёме у инфекциониста 20 минут, у онколога — 23 минуты, у хирурга — 26 минут.

Также в Минздраве решили, что на один приём у гематолога необходимо выделять по 20 минут, у онколога — 23 минуты, у пульмонолога и хирурга — по 26 минут. За это время врач должен не только провести с пациентом необходимые процедуры, но и успеть заполнить медицинскую документацию.

Проект приказа Минздрава опубликовали на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал NEWS.ru, утверждены рекомендации по определению первопричины смерти у людей с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве России.