В Минздраве озвучили отпускную стоимость вакцины «Спутник V»

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за два компонента, — сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он добавил, что стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей.

Вакцина «Спутник V» решением правительства РФ была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори, писал NEWS.ru.