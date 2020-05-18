В Минтруде рассказали, что выплаты семьям с детьми могут достичь 100 тысяч

Объём поддержки государством семей с детьми за три месяца в условиях распространения коронавируса может превысить 100 тысяч рублей. На такие выплаты сможет рассчитывать семья с двумя детьми двух и семи лет при потере работы отцом.
Об этом в программе «Познер» на Первом канале
Мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений, — сказал чиновник.
Он добавил, что государство в первую очередь поддерживает семьи с детьми, поскольку при потере работы родителями страдают иждивенцы.
Котяков отметил, что в Минтруде в конце июня снова проанализируют ситуацию, что позволит понять, куда двигаться дальше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил недовольство работой портала госуслуг, который не справился с большим количеством обращений по поводу детских выплат. По словам главы государства, свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений.
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