В Минтруде рассказали, что выплаты семьям с детьми могут достичь 100 тысяч

https://static.news.ru/photo/d07dc622-9966-11ea-b81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём поддержки государством семей с детьми за три месяца в условиях распространения коронавируса может превысить 100 тысяч рублей. На такие выплаты сможет рассчитывать семья с двумя детьми двух и семи лет при потере работы отцом.

Об этом в программе «Познер» на Первом канале рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений, — сказал чиновник.

Он добавил, что государство в первую очередь поддерживает семьи с детьми, поскольку при потере работы родителями страдают иждивенцы.

Котяков отметил, что в Минтруде в конце июня снова проанализируют ситуацию, что позволит понять, куда двигаться дальше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил недовольство работой портала госуслуг, который не справился с большим количеством обращений по поводу детских выплат. По словам главы государства, свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений.