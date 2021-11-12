Названы сроки выдачи сертификатов о вакцинации «Спутником Лайт»

Сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации, сообщили в Минцифры.

Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Число летальных исходов увеличилось на 1235 против 1237 днём ранее, до 252 926. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве. В российской столице за последние 24 часа заразились 5183 человека против 6240 днём ранее. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Число летальных исходов возросло на 96 против 94 днём ранее. Всего в городе умерли 32 495 человек (1,72% всех заразившихся).