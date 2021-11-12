За сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Число летальных исходов увеличилось на 1 235 против 1 237 днём ранее, до 252 926. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве. В российской столие за последние 244 часа заразились 5 183 человека против 6 240 днём ранее. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Число летальных исходов возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 32 495 человек (1,72% всех заразившихся).

Ранее пульмонолог Александр Пальман рассказал об отличиях между обычной и коронавирусной пневмонией. По его словам, если у пациента наблюдается малопродуктивный кашель без мокроты, лихорадка и ощущается нехватка воздуха, то самое время задаться вопросом о наличии у больного коронавирусной инфекции.