Пульмонолог объяснил различия между обычной пневмонией и коронавирусной

Классическая пневмония задействует определённые структуры лёгких, в особенности — альвеолы. При коронавирусной же пневмонии нарушается микроциркуляция, сообщил пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Москвой 24».

Классическая пневмония — это всё-таки бактерия, а не вирус. При ней вовлекаются определённые структуры лёгких, в первую очередь это происходит на уровне альвеол. При ковидной пневмонии, её, на мой взгляд, нужно писать в кавычках, поражаются немного другие структуры. Нарушается, например, микроциркуляция, — пояснил эксперт.

По его словам, если у пациента наблюдается малопродуктивный кашель без мокроты, лихорадка и ощущается нехватка воздуха, то самое время задаться вопросом о наличии у больного коронавирусной инфекции. При этом, подчеркнул Пальман, стоит обратиться к врачу и довериться его опыту и знаниям.

Ранее пульмонолог Татьяна Неешпапа назвала симптомы, при которых больным с коронавирусом нужно срочно вызывать скорую помощь: например, дезориентация или одышка в состоянии покоя.