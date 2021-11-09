Пульмонолог рассказала, когда больным коронавирусом пора вызывать скорую

При лёгкой или средней форме коронавируса обращаться в больницу чаще всего необязательно, однако если высокая температура — 38–40 градусов — держится от трёх до пяти дней, следует вызвать скорую помощь. Об этом «Ежедневным Новостям Владивостока» рассказала пульмонолог Татьяна Неешпапа.
Она отметила, что кроме высокой температуры должны
Неешпапа добавила, что больные коронавирусом не страдают от специфического кашля, более того, у пациентов с COVID кашля вообще может не быть.
Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал болезни, в сочетании с которыми коронавирус представляет наивысшую опасность. Он особенно выделил идиопатический лёгочный фиброз и обструктивную болезнь лёгких.