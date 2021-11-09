Пульмонолог рассказала, когда больным коронавирусом пора вызывать скорую

При лёгкой или средней форме коронавируса обращаться в больницу чаще всего необязательно, однако если высокая температура — 38–40 градусов — держится от трёх до пяти дней, следует вызвать скорую помощь. Об этом «Ежедневным Новостям Владивостока» рассказала пульмонолог Татьяна Неешпапа.

Она отметила, что кроме высокой температуры должны присутствовать следующие симптомы: частота дыхательных движений более 22–23 в минуту, одышка в состоянии покоя или при незначительной физической нагрузке, сатурация ниже 95%, дезориентация, снижение уровня сознания, низкое артериальное давление, например 90/60 при норме в 120/80.

Неешпапа добавила, что больные коронавирусом не страдают от специфического кашля, более того, у пациентов с COVID кашля вообще может не быть.

Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал болезни, в сочетании с которыми коронавирус представляет наивысшую опасность. Он особенно выделил идиопатический лёгочный фиброз и обструктивную болезнь лёгких.