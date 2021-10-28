В мэрии Москвы назвали ситуацию с COVID-19 в городе напряжённой

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, заболеваемость растёт. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация на сегодняшний день весьма напряжённая. На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца, — заявила она.

Ракова добавила, что в последние четыре дня показали снижение темпов, но заболеваемость всё равно растёт. Она выразила надежду, что нерабочая неделя поможет не скатиться в коллапс системе здравоохранения.

Как сообщалось, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется к концу года.

Ранее Ракова заявила, что в ближайшее время не приходится ждать позитивных изменений в ситуации с распространением коронавируса. По её словам, рост заболеваемости создаёт нагрузку на всю медицинскую систему столицы.