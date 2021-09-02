В Магадане на предложение строить новые города заявили о проблемах старых
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:52, 02 сентября 2021
Фото: wikiway.com
Читайте нас в Google Новости
Губернатор Магаданской области Сергей Носов против строительства новых больших городов в Сибири. Он считает, что нужно повышать качество жизни в существующих. Об этом губернатор рассказал для РБК.
Сегодня, если говорить по Дальнему Востоку, надо решать вопрос качества жизни. Если мы решим качество жизни, во всяком случае, хотя бы в региональных столицах (я сейчас говорю о Магаданской области), то не надо будет строить новый город, если применительно для Колымы, — заявил Носов.
Он сказал, что можно под новым городом понимать и существующий — но с новым уровнем жизни. И нужно оценить, удастся ли его добиться реновациями, реконструкциями, строительством новых объектов.
Ранее вице-премьер правительства, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев тоже посчитал строительство новых городов на Дальнем востоке нецелесообразным. Он заявил, что необходимо привести в порядок такие крупные города, как Владивосток и Хабаровск.
Предложил же идею о новых городах для развития Дальнего Востока первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.