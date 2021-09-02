В Магадане на предложение строить новые города заявили о проблемах старых

Губернатор Магаданской области Сергей Носов против строительства новых больших городов в Сибири. Он считает, что нужно повышать качество жизни в существующих. Об этом губернатор рассказал для РБК.

Сегодня, если говорить по Дальнему Востоку, надо решать вопрос качества жизни. Если мы решим качество жизни, во всяком случае, хотя бы в региональных столицах (я сейчас говорю о Магаданской области), то не надо будет строить новый город, если применительно для Колымы, — заявил Носов.

Он сказал, что можно под новым городом понимать и существующий — но с новым уровнем жизни. И нужно оценить, удастся ли его добиться реновациями, реконструкциями, строительством новых объектов.

Ранее вице-премьер правительства, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев тоже посчитал строительство новых городов на Дальнем востоке нецелесообразным. Он заявил, что необходимо привести в порядок такие крупные города, как Владивосток и Хабаровск.