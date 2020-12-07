В Кремле не видят необходимости вводить локдаун из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ee169800-3874-11eb-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вводить локдаун и ограничивать передвижение между российскими регионами нет необходимости, но у губернаторов есть полномочия устанавливать ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом на местах. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном введении ограничений на передвижение по стране.

Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на конференции «Медицина и качество», отметил, что для сдерживания коронавирусной инфекции стоит рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, которые ограничат перемещение жителей России как между субъектами, так и внутри отдельных регионов.

Позже его помощник Алексей Кузнецов заявил, что в министерстве не предлагали ограничивать перемещение граждан внутри страны из-за пандемии коронавируса. По его словам, фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.