В Киеве заявили о нехватке питьевой воды на Украине
Александр Чеков
Александр Чеков
18:03, 22 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления. Об этом каналу Politnavigator TV заявил депутат Верховной рады Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины.
Общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» критично требует финансирования. У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению, — сказал депутат.
Он добавил, что по данным многочисленных рeйтингов, Украина относится к необеспеченным водными ресурсами стрaнам при расчёте на человека.
Ранее в Крыму сообщили, что из-за обильных дождей и бурения новых скважин полуострову больше не грозит дефицит питьевой воды, который возник после того, как Украина заблокировала Северо-Крымский канал, который шёл от Днепра. Местные жители в то время вынуждены были использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, а в некоторых регионах вводился режим экономии воды.