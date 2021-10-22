В Киеве заявили о нехватке питьевой воды на Украине

В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления. Об этом каналу Politnavigator TV заявил депутат Верховной рады Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины.

Общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» критично требует финансирования. У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению, — сказал депутат.

Он добавил, что по данным многочисленных рeйтингов, Украина относится к необеспеченным водными ресурсами стрaнам при расчёте на человека.

Ранее в Крыму сообщили, что из-за обильных дождей и бурения новых скважин полуострову больше не грозит дефицит питьевой воды, который возник после того, как Украина заблокировала Северо-Крымский канал, который шёл от Днепра. Местные жители в то время вынуждены были использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, а в некоторых регионах вводился режим экономии воды.