Аксёнов заявил, что Крыму больше не грозит дефицит воды

Из-за обильных дождей и бурения новых скважин Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксёнов.

Он рассказал, что бурение новых скважин и запуск Бештерек-Зуйского водозабора, а также другие работы выполнялись по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению Марата Шакирзяновича, — бурение скважин, запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и т.д. — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает, — пишет глава региона.

Крым был обеспечен пресной водой благодаря Северо-Крымскому каналу, который шёл от Днепра. Эти поставки покрывали 85% потребностей жителей региона. Всё изменилось после присоединения полуострова к России. Тогда Украина перестала обеспечивать регион водой.

Местные жители вынуждены использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, а в некоторых регионах вводился режим экономии воды. В 2021 году начал работу Бельбекский водозабор, благодаря которому Севастополь получил более 1 млн кубометров воды.

Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия пресной воды уже добыта из скважин под Азовским морем. Её качество проверят в лаборатории Москвы.