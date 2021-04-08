В кабмине одобрили идею Минкульта о бесплатном втором высшем образовании

В правительстве России поддержали разработанный Минкультом законопроект, который предусматривает возможность получения бесплатно второго или последующего высшего образования для творческих профессий.
Документ содержит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В случае его принятия на конкурсной основе второе высшее можно будет получить по специальностям: дирижёр, композитор, режиссёр театра, кино и телевидения, переводчик художественной литературы.
Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры, — цитирует ТАСС министра культуры Ольгу Любимову.
В пресс-службе ведомства отметили, что проект закона согласован с Минобрнауки, Минфином, МЭР и Минюстом.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить россиянам с инвалидностью право бесплатно получить второе высшее образование. Он обязал кабмин отчитаться о реализации поручения к 1 июля.