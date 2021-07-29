В Госдуме заявили, что РФ не сможет отказаться от компенсации по делу ЮКОСА

В России не существует правовых оснований не выполнять решения иностранных судов. Об этом NEWS.ru заявил депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров, комментируя решение международного суда о компенсации в размере $5 млрд по делу экс-структуры ЮКОСа.

По словам парламентария, Россия, как правило, тянет с исполнением решения или старается обжаловать его максимальное число раз.

Я не знаю ни одного случая, чтобы Россия отказалась исполнять решения иностранных судов. Политики об этом говорят, но механизмы экономики устроены таким образом, что правовых оснований для этого просто нет, — сказал Фёдоров.

Депутат добавил, что в недавно принятых поправках в Конституцию РФ указано, что суд имеет право только толковать решение иностранного органа в случае противоречия его основному закону страны.

Отменить решение иностранного органа или принять решение о неисполнении Конституционный суд не может. То есть мы подчиняемся решениям, но мы их растолковываем их по-другому, — объяснил Фёдоров.

По словам депутата, поправка к Конституции не распространяется на решения финансового характера.

У российской судебной системы нет права отмены решений иностранной судебной системе в экономических вопросах, — сказал Фёдоров.

Ранее нидерландский фонд Yukos сообщил, что апелляционный суд в Гааге обязал РФ выплатить по делу бывшей структуры ЮКОС $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. В фонде Yukos уточнили, что согласно постановлению арбитражного суда, Россия незаконно присвоила займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании ЮКОС.