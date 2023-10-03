В Госдуме призвали наказать власти ХМАО после нападения бездомных собак Депутат ГД Бурматов призвал наказать власти ХМАО из-за нападения бездомных собак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В инциденте с нападением собак на женщину в Нижневартовске важно установить, действительно ли животные являются бездомными, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, если у этих собак не окажется владельца, то к уголовной ответственности должен быть привлечен чиновник местной администрации.

В инциденте с нападением собак на женщину в Нижневартовске важно установить, действительно ли животные являются бездомными. В стае может находиться много домашних собак, которых отпускают на самовыгул. В частном секторе у нас это повсеместное и очень опасное явление. Если владелец у этих собак есть, то понятно, кого привлекать к уголовной ответственности. Если собаки окажутся бездомными, то к уголовной ответственности должен быть привлечен чиновник местной администрации, который отвечает за регулирование численности безнадзорных животных, — рассказал Бурматов.

Парламентарий отметил, что наличие на улице стаи бездомных собак свидетельствует о том, что мэрия и региональные власти не исполнили свои полномочия, не построили приюты и не поместили туда животных, соответственно, не защитили людей.

Ответственность за это предусмотрена сейчас очень серьезная, за бездействие должностных лиц есть уголовная статья. Буквально на днях к губернатору ХМАО обращались на тему бесхозных и агрессивных животных. В итоге Наталья Комарова призвала возложить ответственность на тех, кто собак выбросил. По этому поводу могу сказать лишь одно: не нужно вместо приютов строить дворцы, собакам этого не надо. Тогда всем регионам будет хватать тех денег, которые им выделяют на строение, а на людей перестанут нападать стаи собак, — добавил Бурматов.

О том, что стая агрессивных бездомных собак напала на жительницу Нижневартовска, стало известно утром 3 октября. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что животные сумели повалить женщину на землю и пытались порвать на ней одежду. Девушку спас проезжавший мимо водитель.