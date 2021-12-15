В Госдуме предложили решение проблемы «уродливых зданий» в городах

Сейчас архитектурные советы в России уполномочены только советовать и давать рекомендации по постройке зданий. Чтобы новые дома лучше гармонировали с окружающей средой зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил обязать муниципальные власти строить здания в соответствии с рекомендациями архитекторов, цитирует «Парламентская газета».

Парламентарий подчеркнул, что в действующем законодательстве понятие «архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства» может применяться только к историческим поселениям.

Если же территория муниципального образования не является историческим поселением, то архитектурно-градостроительный облик возводимых там зданий никак не контролируется ни архитектурным управлением, ни градостроительным советом, что приводит к массовому появлению в наших городах уродливых зданий, никак не соответствующих облику ранее построенных зданий, — пояснил Кирьянов.

По мнению депутата, найти выход из положения можно при помощи градостроительных и архитектурных советов. Более того, Кирьянов предложил наделить главных архитекторов местных департаментов строительства полномочиями устанавливать обязательные требования к архитектурным решениям новых зданий.

Ранее Минстрой подготовил приказ об увеличении норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2022 года до 70,599 тысячи рублей. Это на 27% выше нынешнего норматива.