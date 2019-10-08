https://static.news.ru/photo/00f7d684-e9dc-11e9-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил идею запретить выезд из страны экс-сотрудникам ФСБ. По мнению председателя комитета Леонида Калашникова, эта мера обезопасит бывших сотрудников от различного рода провокаций.

Считаю, что законопроект правильный. Его надо принимать и не рассчитывать только на ведомственные нормы, — цитирует его « Интерфакс ».

Проект закона будет рассматриваться на заседании 17 октября. В соответствии с инициативой, ограничение на выезд может быть введено на срок до пяти лет. В настоящее время запрет на выезд за рубеж действует для военнослужащих, которые проходят военную службу. После увольнения они имеют право выезжать за границу в случае, если не имели доступа к сведениям особой важности.

Ранее News.ru писал, нововведение будет распространяться на силовиков, участвовавших в борьбе с международным терроризмом, торговлей оружием, наркотиками и другими особо тяжкими преступлениями.