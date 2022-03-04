В Госдуме отказались лишать жизни бездомных животных

Первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов заявил, что парламентарии отказались поддерживать инициативу по лишению жизни бездомных животных. При этом было предложено стерилизовать бродячих собак. В случае принятия поправки, её внесут в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщают «Известия».

Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано, — поделился Бурматов.

Политик добавил, что после процедуры стерилизации животных можно выпускать на улицу, или отправлять в приют. Он назвал эвтаназию собак антигуманным и неэффективным методом в борьбе с высокой популяцией.

В Минпромторге ранее рассказали. что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально-значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно. Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране.