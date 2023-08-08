В Госдуме объяснили возросший интерес читателей к творчеству Достоевского Депутат Шолохов: творчество Достоевского описывает то, что происходит сейчас в России

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Творчество Федора Михайловича Достоевского очень актуально, поскольку оно описывает то, что сейчас происходит в России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, в записках писателя подробно отражено все, что будет делать Европа, и что в связи с этим стоит делать России.

Все, что происходит с Россией сейчас, отражено в дневниках писателя. Записки просто пророческие, в последних пошагово прописано, что будет делать Европа, и что России в связи с этим стоит делать, — сказал Шолохов.

Депутат добавил, что писатель актуален и потому, что он умел «копаться» в человеческой душе в хорошем смысле слова, и от этого считался талантливым. Шолохов уверен, что русская классика всегда являлась великой литературой, и с возрастом каждый приходит к творчеству таких гениальных писателей, как Достоевский.

Ранее стало известно, что американский писатель Стивен Кинг утратил первенство в рейтинге самых издаваемых авторов художественной литературы в РФ. Первое место занял русский классик Федор Достоевский, а Кинг с лидирующей позиции переместился на шестое место.

Согласно данным статистики, в январе — июне 2023 года тираж книг Достоевского в России составил 577,6 тысячи экземпляров. В прошлом году автор «Преступления и наказания» находился на втором месте рейтинга с тиражом в 463,2 тысячи экземпляров за первое полугодие. Что касается Кинга, то за первые шесть месяцев 2022 года в России было выпущено более 1 млн экземпляров его книг. В нынешнем году совокупный тираж произведений американского литератора упал до 240,9 тысячи экземпляров.