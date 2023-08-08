Русский классик обошел Кинга в рейтинге самых издаваемых авторов в России Федор Достоевский обогнал Стивена Кинга в рейтинге самых издаваемых писателей в России

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Н. Н. Каразин. Иллюстрация к «Преступлению и наказанию»

Американский писатель Стивен Кинг утратил первенство в рейтинге самых издаваемых авторов художественной литературы в РФ, сообщает РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты за первое полугодие. Первое место занял русский классик Федор Достоевский, а Кинг с лидирующей позиции переместился на шестое место.

Согласно данным статистики, в январе — июне 2023 года тираж книг Достоевского в России составил 577,6 тысячи экземпляров. В прошлом году автор «Преступления и наказания» находился на втором месте рейтинга с тиражом в 463,2 тысячи экземпляров за первое полугодие.

Что касается Кинга, то за первые шесть месяцев 2022 года в России было выпущено более 1 млн экземпляров его книг. В нынешнем году совокупный тираж произведений американского литератора упал до 240,9 тысячи экземпляров.

Вторую строчку рейтинга Российской книжной палаты заняла Агата Кристи с тиражом в 454 тысячи экземпляров, а замкнула тройку лидеров российская писательница Анна Потапкина, которая пишет под псевдонимом Анна Джейн. Ее книги изданы в первом полугодии тиражом 294 тысячи экземпляров.

Кроме того, список самых издаваемых авторов в России в сегменте детской литературы покинула автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Лидером рейтинга в первой половине 2023 года стал Корней Чуковский: в России выпустили 61 издание его книг общим тиражом 636 тысяч экземпляров. На второй строчке в рейтинге находится Александр Пушкин (59 изданий, общий тираж — 351 тысяча экземпляров). Третье место у Елены Ульевой (65 изданий с общим тиражом в 239,5 тысячи книг). Единственной зарубежной писательницей в первой пятерке детских авторов стала британка Холли Вебб.

Ранее сообщалось, что Кинг возглавил рейтинг самых популярных в России писателей в жанре хоррор в 2022 году. На втором месте оказался его соотечественник Говард Лавкрафт. Российский автор Сергей Тармашев занял пятую строчку списка.