Названы самые популярные писатели в жанре хоррор в России Рейтинг популярных в России хоррор-писателей возглавил Стивен Кинг

Фото: AP/ТАСС

Стивен Кинг

Самыми популярными авторами в жанре хоррор и триллер 2022 году в России стали Стивен Кинг и Говард Лавкрафт, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный по данным суммарных тиражей в текущем году. В первую пятерку также вошли Джей Кристофф, Ли Бардуго и российский автор Сергей Тармашев.

Общий тираж книг Стивена Кинга – «Кладбище домашних животных», «Оно», «Зеленая миля» и других – в России в 2022 году составил 450 768 экземпляров. Он лидирует со значительным отрывом от других авторов.

Книги занявшего второе место Говарда Лавкрафта были изданы тиражом свыше 81 тысяч экземпляров. Наиболее популярные среди них: «Некрономикон, «Зов Ктулху» и «Хребты безумия».

Произведения Джея Кристофа, в числе которых «Иллюминэ», «Империя вампиров», были выпущены тиражом более 58 тысяч экземпляров, Ли Бардуго («Тень и кость», «Шестерка воронов») занял четвертое место с общим тиражом свыше 49 тысяч экземпляров, а Сергей Тармашев («Электрошок. Внезапно», серии «Тьма», «Древний») замкнул пятерку с тиражом, превысившим 543 тысяч экземпляров.

Кроме того, для отечественных авторов был составлен отдельный рейтинг. Его возглавила Ная Брайс («Танец света»). Также туда вошли пятерку вошли также Леа Стенберг (настоящее свое имя автор скрывает) с романом «Реннвинд. Проклятие дня», Дарья Бобылева («Вьюрки»), Наталия Осояну («Первая печать») и другие авторы.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание Стивена Кинга пранкерам Вовану и Лексусу написать книгу про «жестоких русских». Он посоветовал писателю заниматься сочинением «ужастиков», а не политикой.