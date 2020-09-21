В Госдуме обвинили Билла Гейтса в ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0a34f2fc-fc0c-11ea-a68a-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Американский миллиардер Билл Гейтс несёт ответственность за ситуацию с коронавирусом, так как контролирует выбранную ВОЗ стратегию борьбы с пандемией. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

ВОЗ получает большие деньги от американских олигархов, в том числе от Билла Гейтса. Он в советской терминологии член политбюро, ответственный за мировую медицину. Он ответственен за формат борьбы с эпидемией либо её создание. Он нам приписал ещё два года болеть. Стратегия от ВОЗ приводит к падению экономики и двухлетней болезни, — цитирует НТВ парламентария.

По его словам, эпидемия COVID-19 носит рукотворный характер. Фёдоров полагает, что к появлению коронавируса могут быть причастны Соединённые Штаты, которые якобы придумывают новые технологии в области биологической войны.

Накануне Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса вряд ли завершится даже в 2021 году. Более вероятным миллиардер считает её окончание в 2022 году.

Также в докладе Фонда Билла и Мелинды Гейтс говорится, что пандемия COVID-19 отбросила мир на 20 лет назад. Эпидемия, распространяющаяся по миру в течение нескольких месяцев, отменила результаты, которых международные организации добивались годами. В частности, на 7% выросло количество людей, живущих в крайней нищете, а охват вакцинацией от болезней опустился до показателей 1990-х. Однако Гейтс считает, что вернуться к докоронавирусным показателям реально за два — три года. Но для этого необходимо возрождение туризма и выделение Всемирным банком кредитов на восстановление пострадавшим странам, писал NEWS.ru.