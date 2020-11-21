В Госдуме назвали неизбежным сбор биометрических данных

https://static.news.ru/photo/e23f79b4-2cb4-11eb-ae67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор биологических данных граждан в будущем неизбежен, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, после обсуждения данного вопроса будет понятно, как защитить эти персональные сведения.

Нам просто нужно найти те механизмы, которые обеспечивают защиту частной жизни, защиту персональных данных так же, как мы защищаем врачебную тайну, это всё уже отработано, — отметил он.

Морозов считает, что на сегодняшний день серьёзные промахи в защите персональных данных не фиксировались, таким образом, система работает уже сейчас, а техника и система защиты будет развиваться.

Глава комитета добавил, что при принятии закона о телемедицине вопрос о защите личной информации был на первом месте и в настоящее время остаётся таким же важным, несмотря на то что проводится модернизация. Он уточнил, что речь идёт о биологических данных, передаёт РИА Новости.

МВД России за три года создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Новшество позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак сообщил, что общественность заинтересована в формировании банков биометрических данных для эффективной работы стражей порядка, однако необходимы механизмы контроля, чтобы использование подобной информации соответствовало закону. Так он прокомментировал идею председателя КНР Си Цзиньпина создать международный механизм взаимного признания кода здоровья.