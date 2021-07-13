В ГД дали совет, как отказаться работать в жару

Превышение температурного режима в помещении является нарушением права работника на комфортные условия труда. Об этом рассказал «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

По словам депутата, при нарушении условий труда работник может отстаивать свои права всеми способами, не запрещёнными законом.

Аномальная жара или аномальный холод, иные погодные условия, которые осложняют условия работы сотрудников, должны учитываться работодателями, — отметил Нилов.

Он подчеркнул, что согласно ч. 1 ст. 379 ТК РФ сотрудник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. Об этом работник должен известить работодателя в письменном виде.

В случае нарушения прав сотрудник также может обратиться в государственную инспекцию труда или в суд. За нарушение государственных нормативных требований охраны труда юрлицам грозит штраф в 50–80 тысяч рублей.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 13 июля может быть побит температурный рекорд 85-летней давности. По его словам, температура воздуха может составить до +35 градусов. В течение дня ожидается небольшая облачность, осадков не будет.