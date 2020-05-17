В Филатовскую больницу за сутки поступили более 140 человек

Более 140 человек поступили за прошедшие сутки в московскую больницу имени Филатова. Общее число состоящих на лечении людей достигло 1 344 человек.
Всего на лечении: 1 344, из них с диагнозами внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1 283. В том числе пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией: 831. Поступило за сутки: 146, — написал в Facebook главврач Валерий Вечорко.
По состоянию на 17 мая в реанимации находятся 163 человек, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко перечислила основные проблемы при лечении тяжёлых пациентов, которые больны коронавирусом.
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