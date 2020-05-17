В Филатовскую больницу за сутки поступили более 140 человек

https://static.news.ru/photo/f7a2092c-980b-11ea-b917-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Более 140 человек поступили за прошедшие сутки в московскую больницу имени Филатова. Общее число состоящих на лечении людей достигло 1 344 человек.

Всего на лечении: 1 344, из них с диагнозами внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1 283. В том числе пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией: 831. Поступило за сутки: 146, — написал в Facebook главврач Валерий Вечорко.

По состоянию на 17 мая в реанимации находятся 163 человек, 53 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко перечислила основные проблемы при лечении тяжёлых пациентов, которые больны коронавирусом.