Федерация йоги обвинила Курганскую епархию в невежестве

Заявления о духовной опасности йоги для православных людей сделаны очень невежественными людьми, заявил президент Федерации йоги России Сергей Репин. Так он прокомментировал для «Газеты.Ru» распространение листовок Курганской епархии о том, что философия йоги противоречит христианскому вероучению и относится к религии индуизма.

Это заявление очень невежественных людей. Здесь даже нет темы для дискуссии. С другой стороны, полагаю, что епархия не без основания сделала такое заявление. Может быть, под видом йоги кроется масса всяких мошенников и сект. Но йога — это не религия. Об этом вам скажут все. Подобные заявления время от времени возникают, потому что нужно находить крайнего. Я не очень люблю давать советы, но всё-таки советовал бы епархии обратить внимание на свою паству. Если они считают, что им что-то мешает, то, может, надо разобраться, почему так происходит? — высказался Репин.

Он добавил, что духовная практика не обозначает только лишь религию. Тем, кто считает йогу частью индуизма, Репин посоветовал познакомиться с материалом.

Скажите мне тогда, а философия к чему относится? Может быть, это тоже религия, раз речь идет об индивидуальном росте? Тогда давайте ещё раз сожжём портрет Достоевского, — заключил он.

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