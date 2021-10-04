В «досье Пандоры» попал бывший вице-президент ЛУКОЙЛа

Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Виктор Федотов фигурирует в «досье Пандоры» как один из тех, кто был вовлечён в коррупционную схему в России в 2000-е годы. Сам бизнесмен считает эти обвинения ложными, пишет газета Guardian.

Федотов был одним из владельцев ОАО «ВНИИСТ» (Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объeктов топливно-энергетического комплекса), который был подрядчиком компании «Трaнснефть» во время строительства нефтепровода ВСТО (Восточная Cибирь — Тихий океан). Утверждается, что компания (ВНИИCТ) «выкачивала деньги» из «Транснефти», а сам Федотов якобы заработал по меньшей мере $98 млн на этом, сообщает издание. Однако адвокаты Федотова отрицают это.

Разочаровывает то, что Guardian не предоставила Федотову справедливую возможность ответить. В любом случае Федотов отрицает любые обвинения в правонарушениях, которые, как представляется, основаны на ошибочных стереотипах, — говорится в заявлении юристов.

Сейчас Федотов является подданным Великобритании и проживает в доме, стоимость которого оценивается в 7 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в досье упоминается премьер Чехии Андрей Бaбиш, премьер Пакистана, король Иордании Абдaлла II и ряд других политиков. Имя российского лидера Влaдимира Путина в файлах не фигурирует.

До этого крупнейшим случаем утечки подобного рода документов был «Пaнамский архив». В нём были перечислены 4197 oфшорных компаний, принадлежащих россиянам.