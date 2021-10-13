В ДИТ опровергли передачу полиции фото пользователей mos.ru

Информация о передаче правоохранителям персональных данных пользователей портала mos.ru, которая накануне появилась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ), передаёт агентство «Москва».

В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru, — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что система ГИС ЕЦХД прошла аттестацию в соответствии с российским законодательством и имеет защиту, необходимую для хранения таких данных.

Ранее в газете «Коммерсантъ» вышел материал о том, что столичные власти планируют доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные для получения госуслуг фотографии пользователей направлялись в систему распознавания лиц, которую использует полиция. Также планируется наладить сбор данных о смартфонах москвичей. Эта информация содержится в госконтракте на 236 млн рублей, заключённом 5 октября между ГКУ «Информационный город» и пермской компанией «Брайт софт».