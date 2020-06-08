В день репетиции Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В центре Москвы вечером 14 июня будет ограничено движение транспорта в связи с проведением в столице репетиции Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД,

Отмечается, что с 21:00 и до окончания репетиции в Москве ограничат движение на улице 1-я Тверская-Ямская, на Тверской от улицы Гашека до Охотного ряда. На улице Моховая, на Охотном ряду и на Театральном проезде от улицы Воздвиженка до Петровки также будут действовать ограничения.

Автомобилистам в это время нужно быть аккуратнее на дорогах, водителям нужно заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, передаёт сообщение столичного управления ГИБДД «Интерфакс».

В связи с ситуацией с распространением коронавируса проведение парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне было перенесено с 9 мая на 24 июня. Как писал NEWS.ru, 5 июня в столице уже началась подготовка к торжественному мероприятию. На Красную площадь привезли технику, специалисты приступили к монтажу сцены и трибун для зрителей.