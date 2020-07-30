В Дагестане против чиновника возбудили дело о мошенничестве с землёй

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Руководителя Дербентского района Дагестана заподозрили в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от их действий составил 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ведомство не называет имя чиновника, однако ТАСС указывает , что это — исполняющий обязанности районного главы Фуад Шихиев. Другие фигуранты — это ряд должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также управления Росреестра по Республике Дагестан.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

Схема афёры заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг и постановлений от имени глав поселений на свободные участки. После этого регистрировались права на наделы, которые выставлялись на продажу или сдавались в аренду гражданам и организациям.

С 2018 года по июнь 2020-го было похищено более 500 участков. Суммы, за которые участники группы реализовали земли, варьировались от 100 тысяч до 1,5 млн рублей за участок площадью 500 квадратных метров.

Деньги, как полагают следователи, злоумышленники распределяли между собой в зависимости от роли каждого участника.

Санкции вменяемой статьи предусматривают наказание до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет предъявил новое обвинение осуждённому за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру. Ему вменяют организацию превышения полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей. Как следует из материалов дела, бывший глава региона распределял земельные участки без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.