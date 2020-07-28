Осуждённому экс-главе Коми Гайзеру предъявили ещё одно обвинение

https://static.news.ru/photo/be2af17e-d0df-11ea-8009-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Гайзер Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Следственный комитет предъявил новое обвинение экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру. Ему вменяют организацию превышения полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей.

По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы Республики Коми, с 2013 по 2014 год дал главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов, — сообщили ТАСС в СК.

Это было сделано в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. Ущерб от их действий составил более 8,7 млн рублей. Обвинение Гайзеру предъявлено в окончательной редакции по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ «Организация превышения должностных полномочий».

Ранее, как писал NEWS.ru, Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции 10 июня 2019 года.

По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей. Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признал.