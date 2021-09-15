В ЦИК назвали число избирателей в России

В списки избирателей на выборах в России включены свыше 108 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Руководитель комиссии отметила, что ещё свыше двух миллионов россиян, которые могут проголосовать на выборах в Госдуму, проживают или временно находятся за рубежом.

Памфилова добавила , что учитывать живущих за границей избирателей сложно, поскольку не все они становятся на консульский учёт.

Ранее глава ЦИК предположила, что явка на выборах в Госдуму в 2021 году будет сравнима с уровнем активности избирателей в 2016-м. При этом она сослалась на прогноз ВЦИОМа, который точно предсказал явку пять лет назад и сейчас называет долю в 48–51%.

Памфилова также назвала сентябрь самым неудачным временем для выборов. Она выразила надежду в дальнейшем перенести выборы на октябрь, когда больше людей находятся дома.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.