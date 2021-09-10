Памфилова спрогнозировала уровень явки на выборы в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что явка на выборах в Госдуму сравнится с уровнем 2016 года. Памфилова сослалась на прогноз ВЦИОМ, который точно предсказал явку тогда и сейчас называет долю в 48–51%. Об этом сообщили «Ведомости».

При этом глава ЦИКа не согласна с тем, что интерес избирателей угас. Она сказала, что внешнее спокойствие людей — следствие синдрома пандемии. И несмотря на него, политика вполне может волновать людей.

То, что эта кампания внешне производит впечатление довольно спокойной, всего лишь следствие пандемического синдрома, когда люди сначала вынужденно, а затем по новой привычке всё больше уходят в себя. <...> Внешнее спокойствие не означает, что у людей внутри что-то не бурлит и что эмоционально их ничто не волнует, в том числе политика и выборы, — сказала Памфилова.

Она также сообщила, что сентябрь — самое неудачное для выборов время, потому что в августе семьи отдыхают, а в сентябре начинается учебный год. Она выразила надежду в дальнейшем перенести выборы на октябрь, когда больше людей находятся дома.

Ранее Элла Памфилова заявила, что «несмотря на все истерики», российская избирательная система стала «одной из самых прозрачных в мире». По её словам, в ЦИК прислушивались к негативному мнению об избирательной системе и все эти годы старались усовершенствовать процедуру.