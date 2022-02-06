В центре Гамалеи назвали долю «омикрона» среди пациентов с COVID в Москве

Среди всех пациентов с коронавирусом в Москве доля заразившихся штаммом «омикрон», вероятно, составляет 90-95%, заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что около 5% приходится на предыдущую разновидность — «дельту».

В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам, — это «омикрон», — сказал он.

По его словам, порядка 5% случаев заражения коронавирусом приходятся на предыдущую разновидность инфекции — штамм «дельта».

Гинцбург также отметил, что после перенесённого заболевания иммунитет человека не обладает надёжной защитой против новых штаммов COVID-19. На длительный срок от заражения может защитить только вакцинация и бустерная доза прививки.

Ранее Гинцбург рассказал, что бустерная вакцинация препаратом «Спутником Лайт» даёт 100-процентную защиту от заражения «омикроном» в течение трёх месяцев. Кроме того, 75% привитых «Спутником V» имеют вируснейтрализующие антитела к данному варианту коронавируса.