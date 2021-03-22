В центре Чумакова рассказали об увеличении выпуска вакцины «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/2f9939a8-8b55-11eb-9192-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Центра имени Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов заявил о наращивании объёмов производства вакцины от коронавируса «КовиВак». По его словам, уже весной в центре ежемесячно смогут выпускать до 500 тысяч доз.

Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объём производства до полумиллиона в месяц, — отметил гендиректор в эфире телеканала «Россия 24».

В гражданский оборот вакцина «КовиВак» поступит в конце марта. В первом полугодии центр Чумакова может выпустить 775 тысяч доз, а до конца года — не менее 10 млн доз, рассказал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко представить к государственным наградам специалистов, участвовавших в разработке отечественных вакцин от коронавируса. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено подумать над материальным поощрением создателей препаратов.