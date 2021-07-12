В Белгородской области попросили Путина помочь с канализацией

Решение проблем с водоотведением и канализацией в Белгородской области потребуется 11 млрд рублей. Об этом заявил врио главы региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в первую очередь проблемы касаются Старого Оскола — промышленного центра Белгородской области. Кроме того, районы с горной металлургией — Губкин, Прохоровка, Белгород и Корочанский. Общий объем необходимых инвестиций - 11 млрд рублей. Региону же выделяют при распределении 4,4 млрд.

Если есть возможность, хотел попросить вашей помощи в решении этого вопроса, — цитирует Гладкова сайт Кремля..

Он добавил, что самостоятельно регион с проблемой не справится.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области мост через реку Оскол в посёлке Волоконовка провис настолько, что его нижняя часть оказалась в воде. Совсем недавно конструкция была отремонтирована. Стоимость работ обошлась в 3 млн рублей. Работы проводились в сентябре — октябре 2020 года. Однако обновлённой переправа простояла всего месяц.