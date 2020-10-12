В Башкирии отчима и мать девочки задержали по обвинению в её изнасиловании

https://static.news.ru/photo/fd5a8446-0c89-11eb-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Башкирии задержан за изнасилование 13-летней падчерицы. Кроме того, перед судом предстанет мать девочки, принимавшая участие в преступлении.

Предварительно установлено, что преступные посягательства совершены отчимом несовершеннолетней, участие в одном из преступлений принимала мать девочки, — цитирует РИА Новости сообщение башкирской прокуратуры.

Отмечается, что оба подозреваемых задержаны. Кроме того, ведомство даст принципиальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц служб системы профилактики района — органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в чьи обязанности входило своевременное выявление ребёнка, находящегося в социально опасном положении.

Как писал NEWS.ru, Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление. Ранее он уже был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.