В АТОР ответили на слухи об ограничениях для россиян по итальянским визам Вице-президент АТОР Мурадян: Италия выдает россиянам визы без запретов

Италия не выдает российским туристам шенгенские визы с запретом ездить в семь стран Европы, заявил ОТР вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, информация является фейковой и не соответствует действительности «ни по сути, ни по форме».

Там опять что-то [один Telegram-канал] написал. И причем эта отсылка идет к не биометрическому паспорту, — сообщил он.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что ситуация с выдачей россиянам шенгенских виз является неоднородной. По ее словам, без проблем их чаще всего предоставляют Испания, Италия, Греция, Франция. Она подчеркнула, что туризм для этих государств — важная составляющая экономики.