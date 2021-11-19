В АП предложили наказывать за упоминание национальности преступника в СМИ

Упоминание национальности правонарушителя в прессе может усилить межнациональную напряжённость, необходимо обратить внимание журналистов на этот факт и, возможно, ввести наказание за тиражирование подобной информации, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, передаёт «Интерфакс». Ранее поправки в закон о СМИ с запретом упоминания национальности преступников предложили в парламенте Чечни. В Совфеде ответили, что взамен можно указывать гражданство.

Возможно, даже привлекать к ответственности [за упоминания национальности в СМИ], — сказал Магомедов на втором всероссийском форуме «Народы России».

Он напомнил, что данная проблема существовала и раньше, когда сохранялась тенденция «всё время говорить о лицах какой-то национальности». По словам Магомедова, власти вместе с правоохранителями и самими представителями СМИ успешно с ней справились, после чего вопрос не поднимался несколько лет.

Но, видимо, сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это, — отметил чиновник.

Ситуация с упоминаниями в СМИ национальности правонарушителей привлекла внимание после нескольких громких конфликтов, связанных с драками в Москве. Так, после нападения нескольких человек на мужчину с ребёнком в Новой Москве полиции пришлось уточнять, что подозреваемые являются российскими гражданами.

На этом фоне парламент Чечни предложил внести в закон о СМИ поправки, запрещающие упоминать национальность преступников. Там считают, что распространение такой информации формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

В Совфеде, в свою очередь, предложили заменять информацию о национальности данными о гражданстве правонарушителя, сославшись на отсутствие в паспорте графы «национальность».